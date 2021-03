Ben Affleck in una serie HBO Max su Batman? L'ipotesi che affascina Zack Snyder

Ora che Zack Snyder's Justice League è finalmente arrivata nei nostri salotti, molti fan sono curiosi di scoprire se esiste le possibilità di continuare ad esplorare il mondo creato dal regista di Watchmen in altri progetti, sia sul fronte del cinema che per quanto riguarda il piccolo schermo.

Essendo HBO Max attualmente al lavoro sulle serie spin-off di The Batman e The Suicide Squad, incentrate rispettivamente sul Dipartimento di Polizia di Gotham City e sul Peacemaker di John Cena, nulla esclude infatti che la compagnia realizzi qualcosa del genere anche per lo Snyder-verse (anche se al momento ovviamente rimane una semplice suggestione), e tra i principali sostenitori di quest'ipotesi c'è anche lo stesso filmmaker.

"Credo che siano tutte grandi idee" ha risposto Snyder alla domanda di MTV sulla possibilità di realizzare degli show dedicati a personaggi secondari come Deathstroke o Martin Manhunter, arrivando poi a citare un'eventuale serie prequel con il Batman di Ben Affleck. "Oppure anche questa sorta di concept di un prequel che racconti cosa ha fatto Batman per 20 anni a Gotham. Non so se ben vorrebbe farlo. Perché è una tela così vasta che puoi trovare ovunque una specie di storia interessante da raccontare. Voglio dire, l'origine di Deastroke sarebbe una componente fantastica da esplorare."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una o più serie di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti.