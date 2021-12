After Life 3, svelata la data di uscita dell'ultima stagione dello show di Ricky Gervais

Netflix ha svelato la data di uscita dell’attesissima terza ed ultima stagione di After Life, serie creata e interpretata da Ricky Gervais. L’attore ha condiviso sul proprio profilo Instagram il poster della terza stagione, che arriverà il prossimo anno.

La seconda stagione di After Life è uscita nell’aprile 2020, date un'occhiata alla nostra recensione di After Life 2, la terza stagione quindi si è fatta attendere molto. Ovviamente, la pandemia è principalmente la causa del grande divario tra le due uscite, ma l'attesa è quasi finita. Come conferma il poster, che potete vedere in calce alla notizia, After Life 3 arriverà sul servizio di streaming dal 14 gennaio 2022, ciò significa che manca precisamente un mese prima del lancio.

L’ultima stagione, come le precedenti, sarà composta da sei episodi. Gervais ha creato un piccolo mondo pittoresco nella città immaginaria di Tambury con questo show e i fan non vedono l’ora di scoprire come si concluderà la storia del suo Tony. La serie infatti racconta la storia di un uomo, Tony, rimasto vedovo quando la moglie Lisa (Kerry Godliman) muore a causa di un cancro al seno. Questo terribile evento manda in pezzi la vita di Tony che diventa burbero e scontroso contro colleghi e amici che vorrebbero invece stargli vicino ed aiutarlo ad affrontare un momento così difficile.



Durante il suo processo di elaborazione del lutto Tony ha fatto la conoscenza della vedova Anne (Penelope Wilton) al cimitero con cui scambia profonde chiacchierate davanti alle tombe dei defunti. Wilton tornerà nella terza stagione così come la squadra del Tambury Gazette, giornale per cui lavora Tony, che comprende lo sconcertante Lenny (Tony Way), Kath (Diane Morgan) e Sandy (Mandeep Dhillon).



Conclusa questa esperienza, Gervais realizzerà altre tre serie Netflix molto diverse da After Life, ma per il momento i fan non vedono l'ora di scoprire come si concluderà questa storia. Voi siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti!