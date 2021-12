After Life 3, Tony e Brandy insieme nel nuovo poster dell'ultima stagione

Ricky Gervais ha condiviso sul suo account Instagram un nuovo poster per la terza ed ultima stagione di After Life in arrivo su Netflix. Lo show di successo, creato e interpretato dal comico, segue la vita di Tony, che deve fare i conti con la morte di sua moglie Lisa.

Fin dall’uscita della prima stagione nel 2019, lo spettacolo ha catturato il cuore degli spettatori che ora non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà a Tony e al suo fedele compagno Brandy, presente anche nel poster che potete vedere in calce alla notizia.



Tony non ha neanche lontanamente accettato la perdita di sua moglie Lisa nella seconda stagione, non perdetevi la nostra recensione di After Life 2, ma viene anche a conoscenza della morte di suo padre, che era ricoverato in una struttura e gli aveva permesso di conoscere un'infermiera di nome Emma. I suoi sentimenti suicidi riaffiorano in quel momento, sembra isolarsi e fa finta di stare bene, ma in realtà scivola in una depressione più profonda. Il suo cane Brandy gli viene in soccorso ancora una volta e la sua presenza gli impedisce di suicidarsi. Alla fine della stagione, l’infermiera Emma si presenta alla sua porta e gli assicura che è felice di essere lì per Tony finché non sarà pronto per qualcosa di più profondo con un’altra persona.



La terza stagione quindi dovrà concludere la vicenda, Tony riuscirà a voltare pagina senza sentire di tradire la sua defunta moglie rifacendosi una vita? Lo scopriremo il 14 gennaio 2022 quando gli ultimi sei episodi usciranno su Netflix. Dopo After Life Gervais realizzerà tre serie per Netflix, ma prima di concentrarci sul futuro siamo ansiosi di scoprire che cosa accadrà in questa terza stagione.