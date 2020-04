After life si concluderà con la seconda stagione? La risposta di Ricky Gervais

Arriverà su Netflix il 24 aprile la seconda stagione di After Life, serie creata, diretta e prodotta da Ricky Gervais. L'attore e sceneggiatore solitamente non si lega a un progetto per più di due stagioni (o anche meno, come nel caso di Life's Too Short), e viene dunque da chiedersi se quella che sta per iniziare sia già la stagione finale.

Sorprendentemente, sembra di no. Intervistato da The Mirror, infatti, Ricky Gervais ha dichiarato che After Life non finirà, perché per il momento non crede che corra il rischio di logorarsi.

"Di questo, voglio crearne un terzo, penso" ha spiegato. "Perché non avevo mai creato un mondo del genere prima. Questo è un posto reale."

Secondo Gervais, "Ogni percorso conduce al resto del mondo. Come la vita reale. Ogni percorso conduce a un nuovo mondo, e dopo quanto tempo conosci un personaggio? Avete visto quei personaggi per cinque ore e mezza. Non conosci nessuno dopo cinque ore e mezza, e non conosci i loro amici."

After Life, quindi, dovrebbe andare avanti, anche perché, ammette Ricky Gervais, "Adoro la troupe, adoro il cast, adoro i personaggi e adoro il cane."

Lo scorso anno, mentre scriveva la seconda stagione, Gervais dichiarò che pensava che avrebbe seguito il suo approccio "less is more" e piuttosto che una terza stagione avrebbe realizzato uno speciale per concludere, ma se la seconda stagione di After Life è così buona da avergli fatto cambiare idea, allora c'è veramente da aspettarsi qualcosa di grosso.

