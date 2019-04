After Life: la dark comedy di Ricky Gervais rinnovata da Netflix per una seconda stagione

E' Deadline a rendere noto che After Life è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La dark comedy targata Netflix e creata, scritta e diretta da Ricky Gervais, che ricopre anche il ruolo del protagonista, ha esordito lo scorso 8 marzo.

Il colosso dello streaming ha ordinato una nuova stagione composta da sei parti. Poco dopo l'uscita dei primi episodi dello show, Gervais ha dichiarato di non aver mai ricevuto prima reazioni del genere per un suo show, per poi affermare che è già pronto per scrivere la seconda stagione.

After Life racconta le vicende di Tony, un giornalista che in seguito alla morte della moglie si disinteressa della sua vita e di quelle degli altri, e smette quindi di pensare alle conseguenze delle sue parole e azioni. Dopo aver contemplato il suicidio, a cui è scampato per pura casualità, Tony crede di aver ottenuto una sorta di super potere: fregarsene di tutto e di tutti. Ma le persone che gli stanno vicino proveranno in ogni modo a salvare il bravo ragazzo che una volta conoscevano.

"Non ho mai ricevuto una reazione così. E' stato incredibile" ha dichiarato Gervais. "Mi ha scaldato il cuore. Ma ora devo fare in modo che la seconda stagione sia ancora meglio, quindi probabilmente dovrò lavorare molto più duramente del solito. Davvero fastidioso."

Date un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione!