After Life, Ricky Gervais torna su Netflix per la seconda stagione

Sono disponibili da oggi in streaming su Netflix i sei episodi della seconda stagione di After Life, la serie scritta, diretta e interpretata da Ricky Gervais. Sono in molti ad aver apprezzato la prima stagione, che nonostante la difficoltà dei temi trattati è diventata un piccolo cult.

In After Life, infatti, l'attore e comico britannico interpreta Tony Johnson, un uomo che affronta la vita in modo cinico e disincantato dopo la morte, a causa di un cancro, dell'amata moglie, e che ha come unico amico il suo cane.

La serie Netflix racconta quindi il dolore, il lutto e la depressione, senza peli sulla lingua e senza retorica, come è nello stile - dissacrante e infarcito di black humor - di Ricky Gervais. Nella seconda stagione Tony sarà quindi ancora alle prese con i video messaggi lasciati da Lisa prima di morire, con tutti i ricordi di lei e con l'impossibilità di ricominciare a vivere.

Nei giorni scorsi abbiamo appreso che After Life potrebbe avere una terza stagione, e questo è abbastanza sorprendente considerando che Gervais non ama legarsi a lungo a un progetto: evidentemente l'attore non è ancora stanco del ruolo di Tony e sente di avere ancora qualcosa da dire.

