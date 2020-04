After Life, ci sarà la stagione 3? Per Ricky Gervais è molto rischioso

Ricky Gervais non ha mai avuto problemi a far sapere ciò che pensa in modo chiaro. Dopo le critiche alle celebrità in quarantena, il comico inglese è tornato a parlare dell'eventuale sequel di After Life.

In effetti, con l'uscita dei sei episodi di After Life 2, quello sul futuro della serie sembra essere l'interrogativo più diffuso tra i fan, che hanno avuto la possibilità di sottoporgli la domanda di persona durante un Q&A su Twitter.

"Mi piacerebbe molto fare una terza stagione. Sembra che stia diventando davvero un successo, quindi se le reazioni rimarranno queste allora sì".

Del resto, l'attore aveva già dichiarato la sua disponibilità per la terza stagione e sembra proprio che sia intenzionato a proseguire la collaborazione con Netflix, cosa che per altro potrebbe essere la migliore per la sua carriera, visto che i suoi spettacoli dal vivo saranno in pausa ancora per molti mesi. Ha però voluto sottolineare anche le difficoltà relative ai sequel, soprattutto a causa di come vengono accolti da parte del pubblico:

"Meglio va la serie e peggio è per me. Puoi fare qualcosa di davvero incredibile, ca**o, e tutti dicono: 'Oddio, è la cosa più bella del mondo, dieci su dieci. Ma se fai qualcos'altro che è da 9.5 su 10 la gente fa: 'Fa davvero schifo, è la cosa peggiore che abbia mai visto in televisione. Quindi è questo quel che mi passa per la mente ora".

In effetti certe volte il pubblico tende a fare di tutta l'erba un fascio, e se c'è anche solo un piccolo particolare che non va è disposto a demolire un'intero sequel, avendo bene in mente la qualità del prodotto originale. Ci auguriamo comunque che Gervais e Netflix decidano di continuare il loro percorso e persino di superarsi. Vi lasciamo consigliandovi la nostra recensione di After Life 2.