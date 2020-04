After Life: nel trailer della seconda stagione Tony continua ad elaborare il lutto

Ricky Gervais ha fatto centro nuovamente con After Life: la serie del comico inglese, pur non essendo un prodotto particolarmente facile da digerire per le tematiche trattate, si è subito ritagliata un suo spazio nei cuori degli utenti Netflix, che ora aspettano con ansia la seconda stagione.

Seconda stagione della quale ora Netflix ci dà finalmente un assaggio con questo primo trailer: nei quasi due minuti di video vediamo vari spezzoni della vita di Tony (Ricky Gervais), che seguendo quello che era il leitmotiv della prima stagione dello show sembra voler continuare ad elaborare il lutto a modo suo.

Dopo averlo visto, finora, reagire alla morte della moglie cadendo in depressione e decidendo di comportarsi sempre senza alcuna inibizione è forse arrivato il momento di fare un passo avanti nella scoperta di Tony, che da questo trailer sembra finalmente pronto a restituire qualcosa a quelle persone che hanno sempre dimostrato di volergli bene, tentando in qualche modo di convincerlo a tornare ad essere una persona migliore.

Ci sarà dunque sicuramente spazio per dei buoni sentimenti, ma sempre nello stile dissacrante e pungente di Gervais, come dimostrano anche gli istanti finali del video. Netflix, intanto, ha recentemente annunciato la data d'uscita della seconda stagione di After Life.