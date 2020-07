Afterlife, Ricky Gervais ci aggiorna sulla terza stagione della commovente serie Netflix

Poco tempo fa è giunta l'ufficialità da parte di Netflix di Afterlife 3, serie prodotta e interpretata da Ricky Gervais. Nessuno se lo aspettava visto che il comico inglese solitamente non ama continuare troppo a lungo con uno stesso progetto ma, grazie al successo di pubblico e critica è evidente che questa volta si sia convinto a farlo.

Il protagonista, scrittore e regista della commedia drammatica nella scorsa serata ha rivelato sui social di aver terminato la prima bozza del primo episodio. Per farlo ha condiviso un'immagine di se stesso che regge la sceneggiatura, circondato dall'immensa sfilza di premi da lui ricevuti.

Proprio al di sotto di quel post su Twitter un fan ha chiesto a Gervais quando sarebbe stata completata interamente la stesura della sceneggiatura per Afterlife e, l'interprete di Tony ha risposto: "Per ora abbiamo solo l'episodio 1, il resto arriverà presto".

L'attore poco tempo prima dell'annuncio ufficiale aveva detto che non si sarebbe occupato della terza stagione, negando che ci fossero progetti al riguardo ma ammettendo al contempo che si trattava di una serie su cui avrebbe continuato volentieri a lavorare: "Non so nulladella terza stagione. Ma quello che ho detto è, per la prima volta in assoluto, farei una terza stagione, perché il mondo [nello show] è così ricco. Adoro i personaggi. Adoro tutti gli attori. Adoro il mio personaggio. Adoro la città. Adoro i temi. Adoro il cane. Quindi ne farei una terza volentieri. Ma deve essere un vero ... deve essere un vero capolavoro necessario. Non lo farò così tanto per".

