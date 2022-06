Agatha Christie riletta da Hugh Laurie nella nuova miniserie in arrivo su Sky da domani

A poche settimane da Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e in attesa del sequel di Knives Out di Rian Johnson, il mito di Agatha Christie ritorna con una nuova mini-serie in uscita su Sky.

Parliamo di Agatha Christie - Perché non l'hanno chiesto a Evans?, miniserie irresistibilmente british firmata da Hugh Laurie, l’indimenticabile Gregory House di Dr. House – Medical Division, che ne è anche produttore esecutivo e interprete: la serie, un nuovissimo adattamento dell'omonimo racconto del 1934 della regina del giallo, arriverà da domani 25 giugno su Sky e in streaming su NOW, con tutti e tre gli episodi disponibili.

La storia segue gli amici Bobby e Frankie mentre affrontano un pericoloso viaggio dal Galles all’Inghilterra nel tentativo di dare una risposta alla domanda: 'Perché non l’hanno chiesto a Evans?', le ultime misteriose parole dette a Bobby da un uomo in fin di vita in cui si era imbattuto per caso su una spiaggia della costa settentrionale del Galles. I due protagonisti sono interpretati dai giovani e già affermati Will Poulter (Black Mirror, Guardiani della Galassia 3) e Lucy Boynton (The Ipcress File), affiancati da un cast stellare di comprimari, tra cui Conleth Hill (Game of Thrones) nei panni del Dr. Alwyn Thomas, la due volte vincitrice del premio Oscar Emma Thompson (Quel che resta del giorno, Crudelia) in quelli di Lady Marcham, Jim Broadbent (Bridget Jones) in quelli di Lord Marcham, e ancora Maeve Dermody, Richard Dixon, Benedict Wolf, Nia Trussler Jones e Christian Patterson.

Hugh Laurie, oltre ad essere parte del cast, è anche regista e sceneggiatore.