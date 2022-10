Agatha: Coven of Caos, due Young Avengers debutteranno nello spin-off di WandaVision?

Secondo alcune fonti vicine alla produzione di Agatha: Coven of Caos, dopo il coinvolgimento di un'altra star di WandaVision, la serie sarebbe pronto ad introdurre due Young Avengers nel MCU. La fuga di notizie ha riguardato in particolare i casting del giugno 2022, organizzati alla ricerca degli interpreti di Billy Kaplan e Teddy Altman.

Nella descrizione fatta dei due personaggi si parla della ricerca di un attore la cui età deve essere compresa tra i 17 e 20 anni per interpretare un protagonista gay. Questo ruolo è descritto come spiritoso e astuto e anche un po' fanboy. In molti hanno pensato che di fatto Agatha: Coven of Caos potrebbe presentare Billy Kaplan, meglio conosciuto come il Wiccan dei Young Avengers. Questo potrebbe anche anticipare un'eventuale apparizione di Elizabeth Olsen nello show.

Murphy's Multiverse ha fatto sapere poi che la produzione sarebbe alla ricerca di un attore diverso all'incirca della stessa età che vesta i panni di un altro maschio gay. Anche questo personaggio avrebbe un grande senso dell'umorismo e un'anima gentile. Basandosi sull'età e sulla sessualità, così come sulla possibilità che Billy compaia nello show, molti fan hanno supposto che questo possa significare che anche Teddy Altman, l'Hulkling dei Giovani Vendicatori, potrebbe apparire nella serie.

Billy è apparso per la prima volta in Young Avengers #1 del 2005. A quel tempo, si chiamava Asgardian e prendeva spunti visivi dall'Avenger Thor. Ha successivamente cambiato il suo nome e si è scoperto che poi Billy altri non è che una reincarnazione di William Maximoff, uno dei gemelli creati da Scarlet Witch e dunque già incontrato in WandaVision.

Anche Teddy è apparso per la prima volta in Young Avengers #1 nei panni di Hulkling, un mutaforma super potente. Nonostante il nome, non è in alcun modo imparentato con Hulk e ha ereditato i suoi poteri dai suoi genitori extraterrestri, l'eroe Kree Captain Marvel e la principessa Skrull Anelle. Teddy e Billy hanno iniziato a flirtare già dalla loro prima apparizione, ma la loro sessualità non è stata rivelata esplicitamente fino a Young Avengers #12.