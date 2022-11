Agatha: Coven of Caos, Emma Caulfield parla del ritorno di Dottie: 'Non vedo l'ora'

Le notizie su Agatha: Coven of Chaos sono pochissime. La serie spin-off di WandaVision racconterà la storia della strega costretta a vivere nei panni di Agnes. Emma Caulfield, interprete del personaggio di Dottie, tornerà nella serie e recentemente ha parlato del suo ruolo.

Dopo il successo raggiunto con WandaVision era quasi scontato che i Marvel Studios decidessero di riprendere in mano il personaggio di Agatha Harkness. La strega interpretata da Kathryn Hahn è stata amatissima dai fan in giro per il mondo diventando subito uno dei personaggi più iconici della serie. Nel finale di WandaVision ci è stato mostrato il destino di Agatha costretta a vivere per l'eternità nei panni della vicina Agnes.

Dopo l'annuncio del casting di Aubrey Plaza in Agatha: Coven of Chaos si è cominciato a parlare di possibili ritorni di vecchie conoscenze. Recentemente Emma Caulfield, interprete dell' inquietante personaggio di Dottie in WandaVision è tornata a parlare del suo ruolo e del ritorno nella serie spin-off. "Sarà davvero una grande sorpresa per me vedere cosa sto facendo e come sono. Non so nulla. È una sorpresa meravigliosa. Non vedo l'ora di vederlo" ha dichiarato l'attrice. "Penso che probabilmente potrebbe migliorare un po' la sua vita personale" ha concluso.

Recentemente è stata svelata la data d'inizio delle riprese di Agatha: Coven of Chaos. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!