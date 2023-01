Agatha: Coven of Chaos, annunciato un nuovo ritorno dal cast di WandaVision!

Con l'arrivo del 2023 non si fermano i lavori di casting delle serie dei Marvel Studios, e ora è arrivata la notizia di una nuova aggiunta al cast di Agatha: Coven of Chaos. Dopo le varie new entry, stavolta gli spettatori si ritroveranno ad accogliere qualcuno che aveva già fatto parte del cast di WandaVision, nonché volto storico delle sit-com.

Secondo Deadline, Debra Jo Rupp è entrata a far parte del cast di Agatha: Coven of Chaos, che debutterà su Disney+ come parte della Fase Cinque del MCU. Anche se i dettagli sul personaggio della Rupp sono stati tenuti nascosti per il momento, sembra sicuro che riprenderà il ruolo della signora Hart, che ha interpretato in cinque episodi di WandaVision.

La Rupp è forse più nota per il suo ruolo di Kitty Forman nella sitcom della Fox That '70s Show (1998-2006), ruolo che riprenderà presto per la serie sequel di Netflix That '90s Show, il cui debutto è previsto per la fine di questo mese.

Dopo l'annuncio di Aubrey Plaza in Agatha: Coven of Chaos si è cominciato a parlare di possibili ritorni di vecchie conoscenze. Recentemente Emma Caulfield, interprete dell'inquietante personaggio di Dottie in WandaVision era tornata a parlare del suo ruolo e del ritorno nella serie spin-off. "Sarà davvero una grande sorpresa per me vedere cosa sto facendo e come sono. Non so nulla. È una sorpresa meravigliosa. Non vedo l'ora di vederlo. Penso che probabilmente vedremo migliorare un po' la sua vita personale" aveva dichiarato.

Se si pensa agli eventi di WandaVision, la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen aveva maledetto Agatha Harkness affinché rimanesse a Westview con il suo alter ego stereotipato in stile sit-com anni '50. Ora che il personaggio della Olsen sembrerebbe canonicamente morto a causa degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non è chiaro come questa maledizione verrà spezzata.

Al momento, non è chiaro se Elizabeth Olsen apparirà nello spin-off, se il personaggio sia ancora vivo o se una sua possibile incursione avverrà tramite uso di flashback.

Tornando alla Rupp, vi rimandiamo al trailer ufficiale di That '90s Show, la serie sequel della celebre sit-com di fine anni '90 in cui il vecchio cast tornerà per affiancare una nuova generazione di adolescenti scalmanati a Point Place.