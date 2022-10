Agatha: Coven of Chaos, annunciato il ritorno nell'MCU di un'altra star di WandaVision!

Una delle protagoniste di WandaVision è pronta a tornare nel Marvel Cinematic Universe per il prossimo spin-off Agatha: Coven of Chaos. A svelarlo è stata la stessa attrice in un'intervista a Vanity Fair. Marvel ha deciso di approfondire maggiormente un personaggio di WandaVision nello show con protagonista Kathryn Hahn.

Famosa per il ruolo del demone dal cuore d'oro Anya Jenkins in Buffy, l'ammazzavampiri, Emma Caulfield Ford è stata una delle più acclamate in WandaVision, la prima serie MCU, ed è pronta a tornare nel ruolo di Dottie.



Nello show Dottie viene presentata come un'antagonista a Westview, tenuta in grande considerazione dalle altre donne della cittadina.

Successivamente si scopre che anche lei è stata vittima della maledizione, insieme ad altre persone di Westview.

Ora Dottie è pronta a tornare in Agatha: Coven of Chaos, la nuova miniserie MCU, anche se per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Sarà interessante vedere come Dottie verrà introdotta nella trama dello show. La miniserie Marvel ha cambiato titolo e dovrà annunciare il cast dello spin-off.



Nell'intervista Emma Caulfield Ford ha raccontato di avere la sclerosi multipla da un decennio e di aver scelto di essere maggiormente aperta pubblicamente riguardo la propria condizione.



Nella serie non ci sarà la star di WandaVision ma Elizabeth Olsen vorrebbe un cameo in Agatha: Coven of Chaos.