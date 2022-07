Agatha Coven of Chaos, il nuovo titolo anticipa il ritorno di Scarlet Witch?

Tra i tantissimi annunci targati Marvel arrivati durante il panel del MCU al San Diego Comic-Con, uno che ha rischiato di passare più in sordina degli altri è stato quello del nuovo titolo per la serie tv Agatha, spin-off dell'acclamata WandaVision con Elizabeth Olsen.

Il progetto, infatti, intitolato inizialmente Agatha: House of Harkness, durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con è stato presentato ufficialmente come Agatha: Coven of Chaos, letteralmente 'congrega del caos': ora, secondo alcuni questa sorta di 're-branding' potrebbe anticipare l'atteso ritorno di Elizabeth Olsen come Scarlet Witch dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Secondo una nuova teoria, infatti, la scelta del cambiamento del titolo non è casuale: come ricorderete, Agatha voleva rubare la Magia del Caos di Wanda e usarla per se stessa, e ora il titolo della serie dedicata a Agatha Harkness incorpora un pezzo chiave della storia di Scarlet Witch, facendo espressamente riferimento ai suoi poteri del Caos. Sembra logico dunque supporre che la serie si ricollegherà in qualche modo a Scarlet Witch, anche se è certo che un qualsiasi eventuale ritorno della ex Avenger dovrà essere necessariamente spiegato: tuttavia un indizio sul suo futuro potrebbe essere rappresentato dal fatto che i Marvel Studios, molto furbescamente, si sono lasciati ampio spazio di manovra nel finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, durante il quale il cadavere di Wanda non è mai stato mostrato dopo il crollo del castello di Wundagore. Intanto approfittiamo per ricordarvi che Elizabeth Olsen tornerà come Scarlet Witch in What If 2, la seconda stagione dell'acclamata prima serie tv animata dei Marvel Studios dedicata alle infinite possibilità del Multiverso.

Agatha: Coven of Chaos uscirà su Disney Plus come parte integrante della Fase 5, la 'fase di mezzo' della Saga del Multiverso. Al momento non c'è ancora una data d'uscita ma i Marvel Studios per il progetto hanno confermato una finestra temporale tra l'inverno 2023 e l'inizio del 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!