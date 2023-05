Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza anticipa The Darkhold Diaries! Di cosa si tratta?

L'ingresso di Aubrey Plaza in Agatha: Coven of Chaos ha avuto l'effetto di riaccendere i riflettori su una serie il cui sviluppo rischiava di passare leggermente in sordina: proprio l'attrice di The White Lotus è intervenuta in queste ore sui social direttamente dal set, anticipandoci qualcosa di potenzialmente molto interessante.

Mentre Elizabeth Olsen spera di poter recitare con lei nel futuro del Marvel Cinematic Universe, una storia Instagram della nostra Aubrey riaccende improvvisamente l'interesse dei fan per la serie che narrerà le vicende di Agatha Harkness: direttamente dal set del nuovo show MCU, infatti, Plaza si sofferma sul titolo stampato sul retro di una delle sedie presenti in studio.

The Darkhold Diaries è la scritta che campeggia sullo schienale della sedia, che richiama quindi in maniera esplicita il nome del pericolosissimo libro che abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene durante WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ma di cosa si tratta? Al momento non abbiamo notizie in merito, ma tutto lascia pensare che il riferimento sia al titolo di un nuovo progetto degli Studios evidentemente collegato alle vicende delle nostre streghe e sul quale speriamo al più presto qualche delucidazione! Nell'attesa di saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento sul possibile ritorno di Scarlet Witch.