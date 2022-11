Agatha: Coven of Chaos, chi interpreterà Aubrey Plaza nel MCU? Parliamone

Dopo la notizia dell'ingresso di Aubrey Plaza nel cast di Agatha: Coven of Chaos, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno cominciato a sbizzarrirsi con le ipotesi su quale personaggio interpreterà. In molti si sono concentrati sui personaggi di natura magica dei fumetti Marvel, tanto che ci sono già le prime suggestioni concrete sul ruolo.

L'attrice, nota per la sua partecipazione a Parks and Recreation, Scott Pilgrim vs. the World e Legion, si unirà al cast che comprende attrici del calibro di Kathryn Hahn ed Emma Caulfield nel prossimo show di Disney+, ma a parte questo i dettagli sulla serie rimangono pochissimi. Infatti, il ruolo che Plaza interpreterà nella serie non è stato reso noto al pubblico, il che ha portato i fan a speculare su quale personaggio dell'enorme scuderia Marvel finirà per interpretare.

Alcuni pensano che potrebbe trattarsi di un personaggio magico importante come Morgan le Fay, una nuova teoria dei fan in tal senso sta prendendo piede online. Se torniamo indietro a quando era in programmazione WandaVision, in molti speravano che Evan Peters potesse interpretare una versione di Nicolas Scratch, il figlio di Agatha Harkness (Hahn) nel materiale di partenza dei fumetti. E se, invece, Plaza interpretasse una versione dello stesso personaggio ma cambiata di genere? Nicole Scratch non suona affatto male.

Oltre a essere uno dei tanti nomignoli del Diavolo, Nicholas Scratch è un altro dei tanti personaggi della Marvel in grado di utilizzare la magia. È tipicamente raffigurato come un supercriminale che appare di fronte ai Fantastici 4 o a Hellcat. Tuttavia, è probabilmente più noto per essere il capo dei Sette di Salem, una squadra di suoi figli fuggiti da Salem per paura delle persecuzioni durante il processo alle streghe di Salem. Si stabilirono poi in una città chiamata New Salem sulla costa occidentale e si adoperarono per proteggere il loro accampamento con la magia.

Tuttavia, senza una conferma ufficiale si tratta solamente di speculazioni. Quello che si sa per certo è che la data di inizio riprese di Agatha Coven of Chaos è cambiata.