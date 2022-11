Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza sul perché si è unita al cast: la riposta è scontata

Aubrey Plaza si è unita al cast di Agatha: Coven of Chaos, serie spin-off di WandaVision che sarà interamente incentrata sul personaggio interpretato da Kathryn Hahn. Plaza dovrebbe interpretare la villain dello show e recentemente nel corso di una nuova intervista ha svelato il motivo per il quale ha scelto di unirsi alla serie dei Marvel Studios.

Nel corso di una chiacchierata con In the Envelope: The Actor's Podcast, Plaza ha parlato dei suoi prossimi progetti e ha discusso di cosa l'ha spinta a partecipare ad Agatha: Coven of Chaos. L'attrice ha confessato il suo desiderio di lavorare con la star della serie Kathryn Hahn e ha ricordato che le due hanno interagito solo brevemente sullo schermo quando la Hahn è stata guest-star in Parks and Recreation. Anche se concorda sul fatto che far parte della Marvel sia una cosa "fica", ha affermato che la vera attrattiva dello spin-off di WandaVision è stata la possibilità di condividere lo schermo con la Hahn, data la loro amicizia nella vita reale.

"Penso sia stato il poter lavorare con Kathryn Hahn, che è una mia amica. La conosco da anni, non abbiamo mai avuto modo di... sai, abbiamo condiviso un paio di momenti sullo schermo in Parks and Recreation anni fa, dieci anni fa, ma non ho mai avuto modo di lavorare veramente con lei e credo che sia una delle attrici più incredibili attualmente in attività. È una mia amica, ha il mio stesso stile. Quindi, sai, essere sullo schermo con lei e affrontarla è come... questo è ciò che mi ha spinto... Sai, penso che sia ovviamente fico che si tratti della Marvel e tutto il resto, ma... ero più interessata a lavorare con Kathryn Hahn".

Il cast di Agatha: Coven of Chaos include Joe Locke di Heartstopper, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata ed Eric Andre, oltre a Hahn e Plaza. È stato inoltre confermato il ritorno di Emma Caulfield, interprete di Dottie/Sarah in WandaVision, per lo spin-off. Jac Schaeffer, sceneggiatore capo di WandaVision, tornerà come sceneggiatore e produttore esecutivo di Agatha.