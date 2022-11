Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza si unisce al cast dello spin-off di WandaVision

Come riportato da Variety e da altre prestigiose testate giornalistiche, Aubrey Plaza si è unita al cast di Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision che avrà come protagonista il personaggio interpretato da Kathryn Hahn e che arriverà prossimamente sulla piattaforma Disney+. Per Plaza si tratta dell'esordio nel Marvel Cinematic Universe.

I dettagli esatti della trama, compreso il personaggio che Plaza interpreterà nella serie, non sono stati resi noti, anche se pare dovrebbe impersonare una sorta di villain della serie. Inoltre, Emma Caulfield Ford riprenderà il ruolo di Dottie da WandaVision nella nuova serie, mentre solo ieri vi abbiamo riportato che anche la star di Heartstopper Joe Locke è entrato nel cast di Coven of Chaos.

Considerato l’epilogo di Agatha nella serie di WandaVision in cui fece il suo primo debutto, secondo quanto anticipato lo show dovrebbe fungere da prequel, raccontando l’ascesa della strega in viola nel mondo della magia nera. Qualcuno ipotizza addirittura sia ambientata nel Medioevo, ai tempi del flashback che vediamo anche nella serie con Elizabeth Olsen. Questo permetterebbe di ampliare l’universo cinematografico e il suo lato magico soprattutto, ormai centrale dalla Fase 4 e così importante per rinvenire nuovi superpoteri fin dalla notte dei tempi.

Molti fan sospettano che Elizabeth Olsen potrebbe apparire in Agatha: Coven of Chaos. Qualche settimana fa, la Hahn e la Olsen si sono riunite all'evento Power of Women organizzato da Variety. La Olsen ha parlato anche con Entertainment Tonight e le è stato chiesto se apparirà in Coven of Chaos.

"Voglio dire, no, ma mi piacerebbe farci un salto. Amo Kathryn, vorrei starle sempre accanto, sono così grata che sia qui stasera", ha detto la Olsen. La star ha aggiunto che le piacerebbe riunirsi con la Hahn e con Paul Bettany (Visione). "Pensiamo: 'Cavolo, dobbiamo farlo di nuovo!'. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare quello show e con Paul è stato davvero un momento speciale, quindi ci piacerebbe molto riunire la band".

Come sappiamo, Marvel sta sviluppando anche una serie spin-off su Visione con Paul Bettany.