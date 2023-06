Agatha: Coven of Chaos, Aybrey Plaza afferma 'si tratta di materiale davvero elevato'

Agatha: Coven of Chaos è lo spin-off della serie MCU Wandavision, in cui la strega Wanda assoggetta al suo volere una piccola cittadina per poter soddisfare il proprio desiderio di avere una famiglia. Successivamente al finale dello show, il personaggio di Kathryn Hann è rimasto certamente nel cuore dei fan.

Anche se attualmente né i Marvel Studios né l'attrice stessa hanno confermato il suo ruolo nello show, le recenti dichiarazioni di Aubrey Plaza su Agatha: Coven of Chaos lasciano spazio all'idea che potremmo trovarci di fronte ad una delle produzioni più imponenti dell'MCU sul piccolo schermo.

In una recente intervista per THR infatti, l'attrice ha parlato dello show ed ha accennato qualcosa al suo personaggio, affermando che genererà certamente molte discussioni tra i fan di questo universo condiviso.

"Coven of Chaos è divertente. Volevo davvero lavorare con Kathryn Hann, penso che sia fantastica." ha detto Plaza.

"Non dirò niente, ma mi sono divertita moltissimo sul set. Ho amato anche il mio personaggio, penso che sia del materiale davvero elevato. Sono felice di essere entrata in questo mondo con queste belle persone".

L'attrice ha poi parlato di come è stato interagire con il personaggio della strega Agatha: "La amo così tanto, adoro le streghe. Sento che questo è esattamente il ruolo che mi serve in questo momento della mia vita. Devo dirvelo, la nostra è una congrega davvero infuocata e non vedo l'ora che tutti voi possiate conoscerla".

Sembra quindi che questo spin-off abbiamo molto più da offrire da quanto possa sembrare ad una prima apparenza. Nell'attesa di saperne di più ecco qui la nostra recensione di Wandavision.

Tra l'altro, sapevate che Elisabeth Olsen non ha un bel ricordo di Doctor Strange 2?