Agatha: Coven of Chaos, cambia la data d'inizio riprese: quando arriverà?

Di tutti i prossimi progetti seriali per il Marvel Cinematic Universe, Agatha: Coven of Chaos sembrava il progetto più superfluo e la prospettiva di una sua cancellazione serpeggiava fra gli spettatori. Ma ora arriva una data precisa di inizio riprese, piuttosto imminente. Segno che i lavori non si fermano.

Non sapevamo bene come prendere gli aggiornamenti dal D23 sullo spinoff su Agatha. La serie aveva cambiato titolo ma non molto di più. Non un aggiornamento sulla sinossi o sul cast, non una prospettiva di inizio riprese. Solo quella modifica nel titolo e nel logo della serie, che normalmente verrebbe preso come buon segno, ma in Casa Marvel invece, con tutti i suoi costanti aggiornamenti, rischiava di essere troppo poco e lasciava presagire una messa in pausa a tempo indeterminato. Invece...

Invece solo qualche giorno fa era arrivata una prima finestra vociferata per l’inizio riprese di Agatha Coven of Chaos. Per quanto vaga, si è dimostrata più o meno azzeccata, anche se ora un nuovo report di Production List la sposta di qualche giorno. Il che non dovrebbe comportare grandi slittamenti, in realtà, nel calendario uscite del Marvel Cinematic Universe per quanto riguarda le serie su Disney+. Attualmente, secondo l’indiscrezione, il primo ciak è fissato al 5 dicembre. Non vediamo l’ora di ottenere le prime immagini dal set.

Considerato l’epilogo di Agatha nella serie di WandaVision in cui fece il suo primo debutto, secondo quanto anticipato lo show dovrebbe fungere da prequel, raccontando l’ascesa della strega in viola nel mondo della magia nera. Qualcuno ipotizza addirittura sia ambientata nel Medioevo, ai tempi del flashback che vediamo anche nella serie con Elizabeth Olsen. Questo permetterebbe di ampliare l’universo cinematico e il suo lato magico soprattutto, ormai centrale dalla Fase 4 e così importante per rinvenire nuovi superpoteri fin dalla notte dei tempi.