Agatha: Coven of Chaos, ci saranno canzoni come in WandaVision? Kathryn Hahn risponde!

Durante la settima puntata di WandaVision, uno dei momenti sicuramente più esaltanti della prima serie dei Marvel Studios su Disney+ è stato il segmento cantato da Kathryn Hahn con la sua "Agatha All Along" volta a spiegare agli spettatori come ci fosse sempre stato lo zampino del personaggio in tutte le stranezze dello show. Ne vedremo ancora?

Diventata immediatamente popolare e schizzata nelle tendenze social, Agatha All Along è arrivata al primo posto su iTunes e adesso i fan si staranno chiedendo se un momento simile sarà incluso nel prossimo show con protagonista Hahn, Agatha: Coven of Chaos. Intercettata nel corso del red carpet di Glass Onion - Knives Out, l'attrice ha risposto proprio a questa domanda ai microfoni di Variety.

"Non lo so, non lo so. Non so niente, Jon Snow", ha dichiarato Hahn, citando proprio una celebre battuta di Game of Thrones sul personaggio di Kit Harington.

Dopo l'annuncio di Aubrey Plaza in Agatha: Coven of Chaos si è cominciato a parlare di possibili ritorni di vecchie conoscenze. Recentemente Emma Caulfield, interprete dell'inquietante personaggio di Dottie in WandaVision è tornata a parlare del suo ruolo e del ritorno nella serie spin-off. "Sarà davvero una grande sorpresa per me vedere cosa sto facendo e come sono. Non so nulla. È una sorpresa meravigliosa. Non vedo l'ora di vederlo. Penso che probabilmente vedremo migliorare un po' la sua vita personale" ha dichiarato.

Se si pensa agli eventi di WandaVision, la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen aveva maledetto Agatha Harkness affinché rimanesse a Westview con il suo alter ego stereotipato in stile sit-com anni '50. Ora che il personaggio della Olsen sembrerebbe canonicamente morto a causa degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non è chiaro come questa maledizione verrà spezzata.

Non ci resta che attendere impazienti; nel frattempo, ecco quando inizieranno le riprese di Agatha Coven of Chaos.