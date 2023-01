Agatha: Coven of Chaos, al cast si unirà anche Isabelle Fuhrman?

Sono state da poco confermate le riprese di Agatha: Coven of Chaos che vedrà Kathryn Hahn come protagonista. Nel cast ufficiale potrebbe esserci una nuova aggiunta da voi conosciuta come...orfana.

Parliamo di Isabelle Fuhrman, la protagonista di Orphan recentemente tornato con un prequel, storico film horror che la vedeva nei panni di una donna-bambina altamente inquietante e letale.

Ma parliamo di rumor, purtroppo. Tale pettegolezzo non è stato però smentito, ma nemmeno confermato dal MCU. Resta dunque ancora un mistero se potremo vedere o meno la giovane attrice insieme a Kathryn Hahn.

Isabelle Fuhrman intanto ritorna sullo schermo con il prequel di Orphan. Per riportarla bambina è stata effettuata un'operazione di ringiovanimento incredibile, pare. Tale nuovo film esplorerà la relazione tra Esther e Julia Stiles e tutta la backstory della giovane donna orfana. "Leena Klammer orchestra una brillante fuga da una struttura psichiatrica estone e viaggia in America impersonando la figlia scomparsa di una coppia benestante. Ma la nuova vita di Leena nei panni di Esther avrà una piega inaspettata e le metterà contro una madre che proteggerà la sua famiglia ad ogni costo" si riporta riguardo alla descrizione del prequel.

Ritornando allo spin-off di Wandavision, a quanto pare ci saranno anche delle canzoncine proprio come nella serie con Elizabeth Olsen.