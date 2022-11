Agatha Coven of Chaos, due new entry nel cast della serie Marvel: ecco chi sono!

Dopo l'arrivo di Aubrey Plaza, Agatha: Coven of Chaos dà il benvenuto ad altri due nuovi membri del cast ufficiale della serie Marvel Studios, che potrebbe fungere da prequel per la storia del personaggio principale, interpretato da Kathryn Hahn, introdotto per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel corso degli eventi di WandaVision.

Come rivelato da Deadline, allo spin-off televisivo dei Marvel Studios si sono aggiunti Sasheer Zamata ed Eric Andre. Zamata dovrebbe avere un ruolo ricorrente per tutta la serie, mentre Andre dovrebbe comparire nel corso di un solo episodio durante la stagione.

Se si pensa agli eventi di WandaVision, la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen aveva maledetto Agatha Harkness affinché rimanesse a Westview con il suo alter ego stereotipato in stile sit-com anni '50. Ora che il personaggio della Olsen sembrerebbe canonicamente morta a causa degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non è chiaro come questa maledizione verrà spezzata. Non si sa nemmeno se Scarlet Witch tornerà, anche se la Olsen ha fatto finta di niente quando in un'intervista all'inizio dell'anno le è stato chiesto di parlare di un suo possibile ritorno. A questo punto è plausibile che Agatha: Coven of Chaos possa essere un prequel incentrato sul passato della protagonista e la sua ascesa come strega.

Qualcuno ipotizza addirittura sia ambientata nel Medioevo, ai tempi del flashback che vediamo anche nella serie con Elizabeth Olsen. Questo permetterebbe di ampliare l’universo cinematografico e il suo lato magico soprattutto, ormai centrale dalla Fase 4 e così importante per rinvenire nuovi superpoteri fin dalla notte dei tempi.

Molti fan sospettano che Elizabeth Olsen potrebbe apparire in Agatha: Coven of Chaos. Qualche settimana fa, la Hahn e la Olsen si sono riunite all'evento Power of Women organizzato da Variety. La Olsen ha parlato anche con Entertainment Tonight e le è stato chiesto se apparirà in Coven of Chaos.

"Voglio dire, no, ma mi piacerebbe farci un salto. Amo Kathryn, vorrei starle sempre accanto, sono così grata che sia qui stasera", ha detto la Olsen. La star ha aggiunto che le piacerebbe riunirsi con la Hahn e con Paul Bettany (Visione). "Pensiamo: 'Cavolo, dobbiamo farlo di nuovo!'. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare quello show e con Paul è stato davvero un momento speciale, quindi ci piacerebbe molto riunire la band".

Come sappiamo, Marvel sta sviluppando anche una serie spin-off su Visione con Paul Bettany.