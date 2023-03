Agatha: Coven of Chaos, Elizabeth Olsen conferma: 'Penso proprio che tornerò'

Le cose tra Wanda Maximoff e Agatha Harkness non si erano messe particolarmente bene in WandaVision: gli ultimi episodi della prima serie del Marvel Cinematic Universe avevano quantomeno messo in chiaro che tra le due non potessero esserci rapporti di buon vicinato, ma Agatha: Coven of Chaos sembra destinata a riaprire la questione.

Mentre si parla di un rinvio per Agatha: Coven of Chaos a causa di problemi di scrittura, infatti, a Elizabeth Olsen tocca rispondere alla domanda che tutti si stanno ponendo dai tempi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: rivedremo mai Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe? E, in tal caso, sarà proprio la serie con Kathryn Hahn l'occasione giusta per il grande ritorno?

Stando alle parole dell'attrice pare proprio di sì: "Penso proprio che tornerò" è stata la risposta di Olsen a chi le chiedeva lumi sulla possibilità di rivedere il duo Wanda/Agatha in occasione di questa nuova serie. Non è chiaro, naturalmente, quali saranno le dinamiche tra le due, ma una cosa è certa: sarà piuttosto difficile ritrovarle vicine di casa!

Le parole di Elizabeth Olsen sembrano dunque confermare l'ovvio, e cioè che il finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia non fosse da intendere come un addio al personaggio: in che modo la nostra verrà riportata indietro, però, è ovviamente tutto da scoprire. Nell'attesa, qui trovate delle nuove foto di Kathryn Hahn sul set di Agatha: Coven of Chaos.