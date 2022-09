Agatha: Coven of Chaos, Elizabeth Olsen: 'Non ci sarò, ma sarebbe bello avere un cameo'

Dopo il suo esordio sullo schermo in WandaVision, il personaggio di Agatha Harkness avrà uno show tutto suo su Disney Plus intitolato come noto Agatha: Coven of Chaos. Al momento non è prevista nessuna partecipazione da parte di Elizabeth Olsen, dato anche il destino del personaggio in Doctor Strange 2, ma l'attrice spera di poter apparire.

Molti fan sospettano che Olsen potrebbe apparire in Agatha: Coven of Chaos, lo show Disney+ già annunciato che avrà come protagonista Kathryn Hahn di WandaVision. Ieri sera, la Hahn e la Olsen si sono riunite all'evento Power of Women organizzato da Variety. La Olsen ha parlato anche con Entertainment Tonight e le è stato chiesto se apparirà in Coven of Chaos.

"Voglio dire, no, ma mi piacerebbe fare un salto. Amo Kathryn, non voglio mai lasciare il suo fianco, sono così grata che sia qui stasera", ha detto la Olsen. La star ha aggiunto che le piacerebbe riunirsi con la Hahn e con Paul Bettany (Visione). "Pensiamo: 'Cavolo, dobbiamo farlo di nuovo!'. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare quello show e con Paul è stato davvero un momento speciale, quindi ci piacerebbe molto riunire la band".

"Non c'è nessun piano e sono seria. Non sono una brava bugiarda. Vorrei avere un piano, ma non ne sono sicura", aveva detto la Olsen durante un'apparizione a Good Morning America lo scorso maggio. "Sono davvero entusiasta che i fan vedano questo film perché è qualcosa di molto diverso da quello che hanno visto e sono davvero curiosa di sentire cosa vogliono dopo perché penso che sia un film molto sorprendente", aveva concluso parlando dell'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il progetto, intitolato inizialmente Agatha: House of Harkness, durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con è stato presentato ufficialmente come Agatha: Coven of Chaos, letteralmente 'congrega del caos': ora, secondo alcuni questa sorta di 're-branding' potrebbe anticipare l'atteso ritorno di Elizabeth Olsen come Scarlet Witch dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.