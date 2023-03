Agatha: Coven of Chaos, Elizabeth Olsen su Scarlet Witch 'Spero ci sia redenzione per lei'

Dopo aver paventato un possibile ritorno di Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen è tornata a parlare delle nuove possibili sfide da affrontare nei panni del personaggio, che apparentemente si è sacrificato alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il ritorno di Olsen è rumoreggiato per Agatha: Coven of Chaos.

Durante una recente intervista con Screen Rant, la Olsen ha rivelato di avere in mente una cosa per il ritorno di Scarlet Witch. "Possiamo fare qualsiasi cosa con lei ora! Sento che abbiamo fatto così tanto", ha detto la Olsen. "Ora possiamo davvero divertirci; sento che c'è molto un sacco di umorismo nel suo personaggio. Spesso lei è stata la parte emotiva di una storia e sono curiosa di vedere cos'altro possiamo esplorare. E spero che riusciremo a darle un po' di redenzione".

Nel frattempo, i Marvel Studios stanno girando lo spin-off su Agatha Harkenss che vedrà il ritorno a Westview e al personaggio interpretato da Kathryn Hahn. Proprio quest'ultima ha raccontato che non aveva idea sarebbe stata la protagonista di un proprio spin-off all'epoca delle riprese di WandaVision:

"Posso dire che non sapevo che l'avrei fatto [quando ho accettato di partecipare a WandaVision], assolutamente no", ha detto la Hahn a una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live. "Credo che nessuno sapesse davvero che una strega vecchia di secoli avrebbe avuto questo arco narrativo così lungo. Quindi tutti erano molto eccitati, io compresa, direi che ero la più eccitata nel sapere che ci sarebbe stato un altro show".

Già in precedenza, la Olsen si era espressa sul ritorno di Scarlet Witch in Agatha: Coven of Chaos, apparendo più pessimista che negli ultimi tempi:

"Voglio dire, no, ma mi piacerebbe farci un salto. Amo Kathryn, non vorrei mai abbandonarla", ha detto la Olsen. Poi ha aggiunto il desiderio di rivedere sullo schermo sia la Hahn che Paul Bettany. "Pensavamo: 'Cavolo, dobbiamo rifarlo!'. Ci siamo divertiti moltissimo a fare quella serie, e con Paul è stato davvero un momento speciale, quindi ci piacerebbe molto riunire la squadra". Non dimentichiamo, infine, che anche Paul Bettany tornerà nella sua serie Vision Quest.