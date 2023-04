Agatha: Coven of Chaos, Elizabeth Olsen vuole recitare con Aubrey Plaza: reunion in vista?

Attualmente impegnata nella campagna promozionale del suo ultimo show, Love and Death, che ha appena esordito su HBO Max e che racconta la storia vera dell'assassina Candy Montgomery, Elizabeth Olsen ha confessato che uno dei suoi desideri professionali è quello di tornare a recitare al fianco di Aubrey Plaza. Magari già in Agatha: Coven of Chaos?

La Olsen è l'ultima star a prendere parte alle famose "puppy interviews" di Buzzfeed e ha risposto alle domande sul suo nuovo show e su alcuni dei suoi progetti passati, tra cui Ingrid Goes West. Il dramedy del 2017 vedeva protagonista Aubrey Plaza nel ruolo di una donna con una dipendenza da Instagram che si trasferisce dall'altra parte del Paese per cercare di diventare amica di un'influencer, interpretata dalla Olsen.

"Ci sono così tanti ricordi che sono state alcune delle esperienze di riprese più folli che abbia mai avuto", ha risposto la Olsen quando le è stato chiesto quale fosse il suo ricordo preferito di Ingrid Goes West. "Ma credo che la cosa più bella che ne è venuta fuori sia stata quella di poter diventare amica di Aubrey. È una vera lady. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Aubrey".

Anche se al momento non si sa se Elizabeth Olsen parteciperà o meno al prossimo spin-off di Disney+ di WandaVision, Agatha: Coven of Chaos, sembra comunque il luogo più probabile per il ricongiungimento tra la Olsen e Aubrey Plaza.

In precedenza era stato annunciato che nove attori di WandaVision sarebbero tornati per Agatha: Coven of Chaos. Oltre a Kathryn Hahn nel ruolo principale, nello show torneranno anche Emma Caulfield, Debra Jo Rupp, David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman e Kate Forbes. Tra le new entry del MCU figurano Plaza, Joe Locke, Sasheer Zamata, Eric Andre, Ali Ahn, Maria Dizzia, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasil e Patti LuPone.

La Olsen aveva già accennato al suo ritorno nel MCU, nonostante in precedenza avesse detto di non essere coinvolta nella nuova serie Disney+.

"Non so mai come rispondere a queste domande, tranne che non... Penso che tornerò", ha affermato la Olsen con una risata. Anche se potrebbe essersi riferita solo al MCU in generale, la domanda sembrava riguardare specificamente Coven of Chaos, quindi si spera che questo significhi che vedremo di nuovo Wanda a Westview.