Agatha: Coven of Chaos è ancora fermo alla script room: arriverà mai?

Si vocifera di una nuova, ottima aggiunta alla script room di Agatha: Coven of Chaos, che riconferma l'intenzione di inserirlo pienamente nel solco di WandaVision. Le due serie condividono ormai gran parte degli sceneggiatori, oltre a una da The Marvels. Ma la data d'inizio riprese è imminente ed è difficile che possa essere rispettata.

Non sapevamo bene come interpretare gli aggiornamenti dal D23 sullo spinoff su Agatha. Oltre al fatto di aver cambiato titolo e logo, la serie non offriva un granché in nuovi aggiornamenti, il che per Casa Marvel – abituata a mandare avanti speditamente i lavori sui propri show – faceva preoccupare e faceva pensare si stesse temporeggiando sulla serie spinoff da WandaVision. Poi è arrivato finalmente un inizio riprese per Agatha Coven of Caos, anche se gli ultimi aggiornamenti fanno pensare che difficilmente potrà essere rispettato.

Gli aggiornamenti in questione, in realtà, sono più che positivi per quanto riguarda le fasi preliminari e di pre-produzione del progetto. Si tratta di una new entry vociferata nella script room, già largamente composta da nomi che hanno lavorato all’ottima WandaVision. I due show condivideranno come sceneggiatore capo Jac Schaeffer, ma anche i tre nomi di Peter Cameron, Laura Donney e Cameron Squires. Ora sembra si sia aggiunta come quarta anche Megan McDonnell, che oltre a WandaVision ha lavorato anche a The Marvels.

Il problema è che quel fatidico inizio riprese viene fissato da qui a poco più di un mese, senza che tutti i nomi del casting siano stati annunciati – oltre ai ritorni, ci si aspettano sempre delle new entry per dare ai nuovi show un respiro indipendente – e con la script room ancora in fase di composizione. Parrebbe strano aggiungere un nuovo sceneggiatore se lo script non fosse ancora ben lontano dall’essere concluso. Putroppo o per fortuna, la serie con protagonista Kathryn Hahn non è poi tanto attesa dagli spettatori, quindi non crediamo che un eventuale posticipo possa deludere qualcuno. Quando arriverà, la vedremo assieme a voi. Fino ad allora, seguiremo tutti gli aggiornamenti, come sempre.