Agatha: Coven of Chaos, Joe Locke di Heartstopper nel cast della serie Marvel!

Finora Agatha: Coven of Chaos è stata un vero e proprio mistero: la serie con Kathryn Hahn, che riporterà sul piccolo schermo il personaggio già visto in WandaVision, si muove in contorni ancora non ben definiti, sia per quanto riguarda la storia che per quanto concerne i protagonisti dello show.

Mentre slitta ulteriormente la data d'inizio delle riprese di Agatha: Coven of Chaos, però, qualcosa comincia finalmente a muoversi sul versante cast: proprio in queste ore è infatti stato annunciato l'ingresso di Joe Locke in un ruolo tenuto ancora top secret, ma che lo renderà presumibilmente uno dei personaggi più importanti della serie dopo la protagonista stessa.

Originario dell'Isola di Mann, Locke è un classe 2003 che vanta in curriculum una sola esperienza lavorativa, vale a dire quella in Heartstopper, la serie britannica in cui il nostro interpreta il ruolo di Charlie Spring, principale protagonista della serie Netflix tratta dall'omonimo romanzo a fumetti di Alice Osman.

Nella serie Marvel dovremmo inoltre rivedere anche Emma Caulfield Ford nel ruolo di Dottie: si tratta, al momento, degli unici tre nomi ufficializzati da Disney per la serie con Kathryn Hahn. Pare, intanto, che Agatha: Coven of Chaos sia ancora ferma alla script room: che l'arrivo di Joe Locke sia il preambolo al definitivo avvio dei lavori? Noi speriamo di sì!