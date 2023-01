Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn e Joe Locke nelle nuovissime foto dal set!

Sono da poco iniziate le riprese di Agatha: Coven of Chaos, la nuova serie spin-off di Wandavision che vede Kathryn Hahn protagonista. Lo dimostrano anche le prime foto del set. Ma la nostra Agatha è in compagnia.

Kathryn Hahn è seduta vicino a Joe Locke: queste sono le due foto mostrate da un recente tweet. L'attore di Heartstopper, nuova serie Netflix di grande successo, è dunque parte del cast. Da poco si è anche diffuso il rumor dell'entrata di Isabelle Fuhrman (Orphan) in Agatha: Coven of Chaos.

Ma cosa si staranno dicendo i due?

Purtroppo non ci sono dettagli riguardo al luogo (se non una piccola scritta) o alle circostanze delle riprese di quel giorno. D'altronde si sa ben poco del nuovo show. Nessuno si aspettava, nemmeno la stessa Hahn, che potesse esserci uno spin-off del genere interamente dedicato al suo personaggio. Ad ogni modo, come affermato in una recente intervista per Jimmy Kimmel Live, l'attrice conosce tutto, ma chiaramente non può ancora rivelare molto, se non nulla.

Nelle foto appare anche un cartello in cui si legge che la produzione LLC stava girando in un supermercato. Scritta che ha fatto sorgere nelle menti dei fan diverse questioni, tra cui: perché proprio questo setting?