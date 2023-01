Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn: 'Potrebbe esserci anche qualche canzoncina'

Agatha All Along è stata un vero successo e non dovrebbe dunque stupire che nello spin-off di Wandavision, Coven of Chaos, i produttori abbiano deciso di includere una serie di canzoncine per rendere più coinvolgente lo show con Kathryn Hahn.

A confermarlo è stata la stessa interprete di Agatha che in una recente intervista a TV Line ha detto: "Uhm, i suoi costumi e le sue unghie. Sono favolosi. E chissà, potrebbe esserci anche una canzoncina qua o là... ma nessuno ne parla... di certo non io!".

I lavori di Agatha: Coven of Chaos stanno per partire e i fan non potrebbero esserne più entusiasti. Tra i personaggi presentati nel corso delle nuove serie Marvel infatti, quello interpretato da Kathryn Hahn è sicuramente uno dei più apprezzati.

Inizialmente Agatha: Coven of Chaos non era nei piani di Kevin Feige ma lo straordinario riscontro ottenuto, ha spinto i piani alti dei Marvel Studios a mettere in produzione questo show.

"Posso dire che non sapevo della serie prima del successo di WandaVision, non ne sapevo assolutamente nulla. Immagino che nessuno sapesse davvero che una strega secolare avrebbe avuto vita tanto lunga. Quindi tutti erano davvero, me compresa, davvero incredibilmente felici di scoprire che ci sarebbe stato una nuova serie".

