Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn: 'Prima del successo di WandaVision non era previsto'

Le riprese di Agatha: Coven of Chaos stanno per partire, e in attesa di vedere ancora una volta Kathryn Hahn nei panni della potentissima strega, abbiamo appreso che la serie non era inizialmente nei piani del Marvel Cinematic Universe e che è stata messa in cantiere solo dopo il successo ottenuto da WandaVision.

Durante una recente visita a Jimmy Kimmel Live!, la Hahn ha rivelato che inizialmente non era prevista nessun'altra produzione dedicato al suo personaggio, ammettendo che non poteva neanche lontanamente immaginare il riscontro positivo che Agatha avrebbe ottenuto fino a che i social media non sono stati letteralmente presi d'assalto da post dedicati al suo personaggio.

"Posso dire che non sapevo della serie stand-alone prima del successo di WandaVision, non ne sapevo assolutamente nulla. Immagino che nessuno sapesse davvero che una strega secolare avrebbe avuto vita tanto lunga. Quindi tutti erano davvero, me compresa, davvero incredibilmente entusiasti di scoprire che ci sarebbe stato una nuova serie".

E sebbene non fosse inizialmente nei piani del franchise guidato da Kevin Feige, si vocifera che Agatha: Coven of Chaos sarà una delle serie più lunghe del MCU, proprio a riprova delle grandissime aspettative riposte in questo personaggio dopo il clamore suscitato dallo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.