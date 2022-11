Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn rivela di 'sapere tutto' sullo show in arrivo!

Dopo il successo di WandaVision, nasce lo show dedicato ad Agatha Harkness, Agatha: Coven of Chaos, già stimata come una delle serie più lunghe MCU finora (ma ancora non è certo nulla). L'attrice che la interpreta, Kathryn Hahn, ha rivelato di sapere tutto sullo show durante un'intervista per Jimmy Kimmel Live!

Durante la chiacchierata con Jimmy Kimmel a proposito di Glass Onion (vi rimandiamo chiaramente al trailer di Glass Onion) di cui l'attrice fa parte, Kathryn ha confermato di star lavorando alla nuova serie Agatha: Coven of Chaos.

La domanda di Kimmel è subitanea: "Sapevi se avresti o non avresti fatto questo show quando hai lavorato su WandaVision?", e la Hahn ha risposto dicendo: "Posso dire di no! Non sapevo che si sarebbe fatto [...] Tutti, incluso me stessa, sono stati molto entusiasti all'idea che si facesse un altro show".

I due poi cominciano a scherzare su alcune voci girate: l'attrice infatti riferisce che "ci sono state delle dicerie sul fatto che mi fossero serviti 40 minuti per andare in bagno durante il primo show. Ma è colpa del costume, ragazzi! In Agatha troveremo il modo per non metterci tutto quel tempo. Ecco tutto quello che posso dirvi sullo show". In conclusione, anche se l'attrice sa già tutto sulla serie, non può (ancora) rivelare nulla.