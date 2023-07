Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn sulla serie Marvel: 'Davvero deliziosa'

Nonostante i Marvel Studios abbiano faticato non poco a convincere il pubblico della piega narrativa delle sue ultime Fasi, con risultati poco convincenti anche dal punto di vista della critica, sembra che Agatha: Coven of Chaos possa essere un ritorno a quella qualità che aveva reso grande una serie come WandaVision. Lo pensa anche Kathryn Hahn.

Tra i progetti futuri più interessanti dei Marvel Studios c'è appunto sicuramente Agatha: Coven of Chaos, serie che riporterà sullo schermo Kathryn Hahn nei panni di Agatha Harkness e ci farà scoprire cosa è successo alla strega dopo gli eventi di WandaVision. Non si sa molto della serie, ma la Hahn ne ha parlato in varie occasioni. In una nuova intervista rilasciata a Deadline, Hahn ne ha discusso brevemente, definendo la serie "deliziosa".

"Non ne ho idea. Sono solo una spettatrice impaziente e impaziente di vedere", ha detto la Hahn a proposito della data di uscita di Agatha: Coven of Chaos. "La amo così tanto. Voglio dire, è una strega, quindi cosa c'è di più delizioso? E soprattutto dopo aver fatto un'immersione molto profonda [in Le piccole cose della vita], potermi ributtare in qualcosa che fosse sorprendentemente un'immersione altrettanto profonda è stato davvero emozionante, molto difficile, ma incredibile".

Per la sua interpretazione in Le piccole cose della vita, la Hahn è stata nominata agli Emmy 2023 come miglior attrice protagonista.

Nessuna conferma, al momento, su un eventuale ritorno di Elizabeth Olsen come Scarlet Witch.

Durante una recente apparizione al Drew Barrymore Show, la Hahn si è vantata della grandezza del cast. Agatha: Coven of Chaos presenta una formazione composta da quasi tutti gli attori e le attrici comiche del settore. Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Eric Andre e forse anche Sacha Baron Cohen sono tutti attori della serie.

Sono mesi infatti che si parla della possibilità dell'ingresso di Sacha Baron Cohen nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Mephisto, ma non è ancora arrivata nessuna conferma di tale notizia, che quindi al momento rimane solamente un rumor.