Agatha: Coven of Chaos sarà fra le più lunghe serie MCU? Sembra di sì (per ora)!

Eppure non si può certo dire che ci sia tutto questo interesse per Agatha: Coven of Chaos. Nonostante questo, le prime indiscrezioni dalla script room parlano già di una delle serie più lunghe del Marvel Cinematic Universe. Non così tanto da segnare un nuovo record, ma comunque da eguagliarne altre più cruciali. Ma c'è un però...

Viva la lungaggine, ormai. Una lungaggine che, però, sta facendo i conti senza il calendario riprese, se vogliamo dire così. Avevamo già visto posticipato il primo ciak di Agatha, ma solo qualche giorno fa era giunta voce di una nuova aggiunta nella sua script room, presa inizialmente come segno di ulteriori ritardi di Agatha Coven of Chaos. Ora, per quanto le indiscrezioni sulla serie non siano poi tanto incoraggianti, quantomeno portano con sé una buona notizia.

Sembra infatti che il lavoro di sceneggiatura si sia concluso per la serie con protagonista Kathryn Hahn, ma da un rapporto di Illuminerdi sul risultato di quel lavoro ne viene fuori una rivelazione inaspettata. Il report afferma che gli script sono stati consegnati e che sostiene che coprirebbero ben nove episodi, vale a dire il record messo a segno nel MCU già da WandaVision e She-Hulk. Ma il primo show aveva un ruolo cruciale nel post Endgame, mentre il secondo aveva da introdurre un personaggio che diventerà cruciale nel prossimo futuro degli Avengers.

In questo caso invece, ci troviamo di fronte a una serie di contorno, sulla cui messa in sviluppo si è deciso in corso d’opera solo per la “simpatia” che il personaggio di Kathryn Hahn aveva suscitato. Una serie che, a parte approfondire il lato magico dell’universo cinematico, non si ripromette tanto di più. Sono dunque (davvero) necessari nove episodi? Forse no. Ma considerati i tempi di lavorazione e di distribuzione su Disney+, lo show potrebbe essere battuto a stretto giro da Daredevil: Born Again, quando i suoi 18 episodi annunciati debutteranno nel 2024.