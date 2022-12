Agatha: Coven of Chaos, Marvel annuncia l'ingresso di Patti LuPone nello spin-off

Come riportato da Deadline, Marvel ha annunciato l'ingresso di Patti LuPone nel cast di Agatha: Coven of Chaos, serie spin-off di WandaVision che avrà al centro il personaggio di Agatha Harkness interpretato da Kathryn Hahn. LuPone, che recentemente abbiamo visto nel film Netflix L'accademia del bene e del male, dovrebbe interpretare una strega.

A parte l'indiscrezione sul fatto che dovrebbe interpretare una strega, non si sa molto del personaggio di LuPone. Chi ha familiarità con gli show televisivi, ricorderà l'attrice anche in Glee, Pose e Hollywood, tutte firmate da Ryan Murphy, ma anche in un episodio dello spin-off di Penny Dreadful: City of Angels uscito due anni fa.

Dopo l'annuncio di Aubrey Plaza in Agatha: Coven of Chaos si è cominciato a parlare di possibili ritorni di vecchie conoscenze. Recentemente Emma Caulfield, interprete dell'inquietante personaggio di Dottie in WandaVision era tornata a parlare del suo ruolo e del ritorno nella serie spin-off. "Sarà davvero una grande sorpresa per me vedere cosa sto facendo e come sono. Non so nulla. È una sorpresa meravigliosa. Non vedo l'ora di vederlo. Penso che probabilmente vedremo migliorare un po' la sua vita personale" aveva dichiarato.

Se si pensa agli eventi di WandaVision, la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen aveva maledetto Agatha Harkness affinché rimanesse a Westview con il suo alter ego stereotipato in stile sit-com anni '50. Ora che il personaggio della Olsen sembrerebbe canonicamente morto a causa degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non è chiaro come questa maledizione verrà spezzata.

Intervistata recentemente, Aubrey Plaza ha rivelato la ragione per la quale si è unita ad Agatha: Coven of Chaos:

"Penso sia stato il poter lavorare con Kathryn Hahn, che è una mia amica. La conosco da anni, non abbiamo mai avuto modo di... sai, abbiamo condiviso un paio di momenti sullo schermo in Parks and Recreation anni fa, dieci anni fa, ma non ho mai avuto modo di lavorare veramente con lei e credo che sia una delle attrici più incredibili attualmente in attività. È una mia amica, ha il mio stesso stile. Quindi, sai, essere sullo schermo con lei e affrontarla è come... questo è ciò che mi ha spinto... Sai, penso che sia ovviamente fico che si tratti della Marvel e tutto il resto, ma... ero più interessata a lavorare con Kathryn Hahn".