Agatha: Coven of Chaos, Marvel prepara grossi cambiamenti per questo personaggio?

Lo spin-off di WandaVision, Agatha: Coven of Chaos, a quanto pare, non rispetterà le origini dei fumetti di uno dei personaggi principali. Pare infatti che Jennifer Kale, interpretata da Sasheer Zamata, non avrà nella sua versione televisiva, alcun collegamento con l’Uomo Cosa, il Guardiano del Nexus.

Dopo esserci chiesti se in Agatha: Coven of Chaos ci sarà anche Mephisto, analizziamo più a fondo le origini di uno dei personaggi principali del nuovo show per Disney+ della Marvel.

Pare infatti, stando ai rumor che circolano dagli insider sui social media, che Jennifer Kale non sarà collegata fisicamente all’Uomo Cosa, legame che nei fumetti li porta spesso ad agire insieme a prescindere dal fatto che loro lo vogliano o meno.

A proposito del personaggio, la Zamata ha riferito la sua intenzione di darle un tocco personale: “Ho sicuramente fatto tutte le ricerche possibili, ma il modo in cui abbiamo formato questo personaggio è molto diverso da quello che credo la gente si aspetti. Girare la serie è stato magico in tutti i sensi. C’erano cristalli e candele ovunque. Era l’ambiente perfetto per me”.

La serie sarà ambientata dopo gli eventi che abbiamo scoperto in WandaVision e vedrà Agatha, interpretata da Kathryn Hahn intenta nella costruzione di una nuova congrega cercando di legare più persone possibile e, per come sembra costruita la storia, e a sentire le parole del cast, Agatha: Coven of Chaos sarà più un sequel che uno spin-off.

In attesa di potervi dare nuove informazioni sulla nuova serie tv Marvel, vi lasciamo alle parole di Kathtryn Hahn su Agatha: Coven of Chaos.