Agatha: Coven of Chaos, Patti LuPone ammette: 'Non sono esperta della Marvel'

C'è la considerazione generale che tutte le star del Marvel Cinematic Universe conoscano l'universo narrativo alla perfezione, ma non è certo così: basti pensare a Patti LuPone, interprete di Agatha: Coven of Chaos.

In una recente intervista, così ha dichiarato l'attrice: "Non sono ancora un'esperta. Non mi è familiare, proprio per nulla. Ho dovuto guardare WandaVision due volte per capire tutti gli eventi". Ha inoltre aggiunto: "Comunque, mi sto divertendo un mondo. È meraviglioso far parte di un gruppo di donne, soprattutto con il supporto di una troupe fenomenale. Voglio dire: il design è davvero straordinario. Jac Schaeffer, creatrice di WandaVision e ora di Cover of Chaos, è un talento puro. Senza contare il fenomenale cast femminile".

Classe '49, Patti Ann LuPone è un'attrice e cantante statunitense, originaria di Northport. Nella sua vasta filmografia, ricordiamo Il re degli zingari, 1941 - Allarme a Hollywood, L'accademia del bene e del male e il recente Beau ha paura, a cui si aggiugnono spettacoli televisivi quali American Horror Story, Pose e Hollywood. Nella sua discografia, invece, ricordiamo opere quali The Baker's Wife, Evita e Heat Wave.

Creata da Jac Shaeffet, Agatha: Coven of Chaos vedrà l'attrice interpretare il ruolo di Lilla Calderu, una strega siciliana di 450 anni e membro della congrega di Harkness. Nel cast figurano anche Karhryn Hahn (Agatha Harkness) e Debra Jo Rupp (Sharon Davis). Vista la tematica dello show, non sorprende che molti spettatori si interroghino sul possibile ritorno di Scarlet Witch in Agatha: Coven of Chaos.

La serie debutterà su Disney+ tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, per un totale di nove episodi; eppure, Agatha: Coven of Chaos potrebbe essere rinviata a causa di problemi di scrittura.