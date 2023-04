Agatha: Coven of Chaos, Patti Lupone rivela il suo personaggio nella serie

Agatha: Coven of Chaos è la nuova serie tv targata Marvel che ha l'arduo compito di approfondire uno dei personaggi più affascinanti visti in un altro prodotto televisivo degli studios, Wanda Vision.

Patti Lupone durante un'intervista a The View si è lasciata sfuggire alcune informazioni sul personaggio che andrà ad interpretare nello show, e non solo, un po' come Kathryn Hahn che anticipa la presenza di canzoni in Agatha: Coven of Chaos.

"Si tratta di una congrega di streghe, e io interpreto Lilia Calderu, che a quanto pare è un personaggio del mondo Marvel", ha detto l'attrice. "Ho fatto delle ricerche su di lei, è veramente sexy! Lei è davvero sexy! Ha un corpo stupendo ed i capelli corvini".

Lilia è un personaggio non ancora introdotto ufficialmente nell'MCU, ma nei fumetti quest'ultima era una strega incaricata di custodire il libro di Cagliostro, oltre che una fida alleata del Dottor Strange.

Lilia è anche imparentata con Karl Mordo, che abbiamo visto comparire nell'universo Marvel in Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia.

Mentre ci si chiese se Elisabeth Olsen tornerà in Agatha: Coven of Chaos, Patti Lupone ha rivelato che Joe Locke, meglio conosciuto per il suo ruolo in Heartstopper, interpreterà il famiglio.

Nel mondo dei fumetti, i famigli sono persone che si occupano e che obbediscono a streghe, maghi o vampiri.

Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni per saperne di più su questa nuova aggiunta al catalogo Disney+.