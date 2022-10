Agatha Coven of Chaos: le riprese partiranno tra un mese!

Uno dei numerosi progetti in lavorazione dei Marvel Studios è Agatha: Coven of Chaos. Il personaggio di Agatha Harkness, interpretato da Kathryn Hahn, come ben sapete ha fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe in WandaVison e prossimamente sarà protagonista in una serie solista su Disney Plus.

Lo show è stato annunciato durante un precedente D23 Expo e oggi sono arrivati dei nuovi aggiornamenti. Infatti, la star di Agatha: Coven of Chaos, ospite al Chicago International Film Festival, ha dichiarato che le riprese della serie partiranno tra circa un mese.

"Stiamo preparando la congrega e sarà davvero delizioso", ha rivelato Hahn. "Cominceremo a girare tra circa un mese".

Sappiamo che in Coven of Chaos la star di WandaVision Emma Caulfield Ford ritornerà per vestire i panni di Dottie, mentre per quanto riguarda la trama i dettagli non sono stati ancora rivelati. Nelle ultime ore però si è parlato insistentemente di un possibile debutto di due Young Avengers nello spin-off di WandaVision, notizia che fino a questo momento non è stata né confermata né smentita.

Parlando dei progetti targati Marvel Studios, l'episodio conclusivo di She-Hulk è stato rilasciato da diversi giorni su Disney Plus, mentre per quanto riguarda il grande schermo, la prossima pellicola del Marvel Cinematic Universe sarà Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 11 novembre.