Agatha: Coven of Chaos, le riprese più vicine che mai: ecco quando inizieranno!

Mentre il cast di Agatha: Coven of Chaos continua ad accogliere nuovi nomi, è arrivato un altro aggiornamento circa l'inizio delle riprese dello show, che - lo ricordiamo - sarà uno spin-off di WandaVision interamente incentrato sul personaggio di Agatha Harkness, che avrà ancora il volto della bravissima Kathryn Hahn. Scoprite tutto dopo il salto.

Secondo l'attrice Emma Caulfield, il cui personaggio era già apparso nei primi episodi di WandaVision all'interno di Westview, il suo lavoro sulla serie inizierà la prossima settimana. Caulfield tornerà nel ruolo in Agatha Coven of Chaos, dato che la serie dovrebbe comunque farci tornare a Westview per scoprire cosa succederà ad Agatha, attualmente vittima dell'incantesimo di Wanda Maximoff.

Stando alle parole dell'attrice, le riprese dovrebbero iniziare la prossima settimana. "Il cast è davvero ottimo. Inizierò a fare alcune cose la prossima settimana. So qualcosa, ma non posso dire nulla", racconta la Caulfield. "Non posso dirvi cosa aspettarvi, perché sarebbe spoiler. So poco, quanto basta per tenermi nella zona giusta. Penso che sarà molto divertente. Non ho ancora visto [Kathryn Hahn]. La adoro. È semplicemente la migliore, e sembra non si sforzi nemmeno di essere cool".

Se si pensa agli eventi di WandaVision, la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen aveva maledetto Agatha Harkness affinché rimanesse a Westview con il suo alter ego stereotipato in stile sit-com anni '50. Ora che il personaggio della Olsen sembrerebbe canonicamente morto a causa degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non è chiaro come questa maledizione verrà spezzata.

Non si sa nemmeno se Scarlet Witch tornerà, anche se la Olsen ha fatto finta di niente quando in un'intervista all'inizio dell'anno le è stato chiesto di parlare di un suo possibile ritorno. A questo punto è plausibile che Agatha: Coven of Chaos possa essere un prequel incentrato sul passato della protagonista e la sua ascesa come strega.

Qualcuno ipotizza addirittura sia ambientata nel Medioevo, ai tempi del flashback che vediamo anche nella serie con Elizabeth Olsen. Questo permetterebbe di ampliare l’universo cinematografico e il suo lato magico soprattutto, ormai centrale dalla Fase 4 e così importante per rinvenire nuovi superpoteri fin dalla notte dei tempi.

Come sappiamo, Marvel sta sviluppando anche una serie spin-off su Visione con Paul Bettany.