Agatha Coven of Chaos: rivelati i registi e confermato l'inizio delle riprese!

Pochi giorni fa vi abbiamo comunicato la data di inizio riprese di Agatha: Coven of Chaos, serie spin-off di Wandavision che molto probabilmente debutterà su Disney Plus entro la fine del 2023. Ma le novità non sono finite qui.

Infatti, oltre a confermarvi che le riprese inizieranno ufficialmente martedì 17 gennaio ad Atlanta, The Hollywood Reporter ha rivelato che Jac Schaeffer (già head writer della serie), Rachel Goldberg (A Friend of the Family) e Gandja Monteiro (Wednesday) dirigeranno alcuni episodi dello show.

La serie sarà composta da 9 puntate e seguirà il personaggio di Agatha Harkness, interpretato da Kathryn Hahn, che riprenderà il suo ruolo dopo Wandavision. Nello show torneranno inoltre Emma Caulfield (Sarah Proctor/"Dottie Jones"), Debra Jo Rupp (Sharon Davis/"Mrs. Hart"), David Payton (John Collins), David Lengel (Harold Proctor/"Phil Jones"), Brian Brightman (Sceriffo Miller), Asif Ali (Abilash Tandon/"Norm") e Amos Glick (Dennis). Kate Forbes riprenderà il ruolo di Evanora Harkness, mentre il ruolo di Aubrey Plaza non è stato ancora rivelato.

A completare il cast saranno Joe Locke, Ali Ahn, Maria Dizzia, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Miles Gutierrez-Riley e Okwui Okpokwasili, scelti per delle parti misteriose. Al momento, non è chiaro se Elizabeth Olsen apparirà nello spin-off e se il personaggio sia ancora vivo dopo gli eventi di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia.