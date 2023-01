Agatha: Coven of Chaos, rivelato quando inizieranno le riprese: sono vicinissime!

Mentre nel cast della serie è appena entrata anche Debra Jo Rupp, la quale riprenderà il ruolo già interpretato in WandaVision, un nuovo aggiornamento ci informa della possibile data d'inizio delle riprese di Agatha: Coven of Chaos, che avrà per protagonista la strega impersonata da Kathryn Hahn, dopo gli eventi del sequel di Doctor Strange.

Secondo un nuovo tweet pubblicato da Lizzie Hill di The Cosmic Circus, le riprese di Agatha: Coven of Chaos prenderanno il via in Georgia tra meno di due settimane, martedì 17 gennaio per l'esattezza.

Questo sarà un anno cruciale per il Marvel Cinematic Universe, che proietterà i propri fan nella Fase 5 del proprio universo cinematografico con il debutto nelle sale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, previsto il 15 febbraio 2023, per poi proseguire nel maggio successivo con Guardiani della Galassia Vol. 3, che proseguirà la narrazione già in parte accennata simpaticamente dallo Special di Natale dei Guardiani. Sarà quindi la volta di The Marvels, che è stato scritto da quattro sceneggiatori a quanto pare (e soggetto a svariate modifiche nel corso della sua produzione), ma le voci dicono sia uno dei migliori prodotti sfornati dallo studio.

Questa estate, tra l'altro, dovrebbe debuttare anche la Stagione 2 di Loki, già anticipata dal teaser di Disney+ pubblicato alla fine dello scorso anno. Loki è finora l'unica serie dei Marvel Studios ad aver ricevuto un rinnovo per una seconda stagione. Agatha: Coven of Chaos, infatti, pur essendo una continuazione della storia narrata in WandaVision, è a tutti gli effetti uno spin-off a se stante, che si concentrerà su altri personaggi, primo tra tutti la strega di Kathryn Hahn.

Se si pensa agli eventi di WandaVision, la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen aveva maledetto Agatha Harkness affinché rimanesse a Westview con il suo alter ego stereotipato in stile sit-com anni '50. Ora che il personaggio della Olsen sembrerebbe canonicamente morto a causa degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non è chiaro come questa maledizione verrà spezzata.