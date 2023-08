Agatha: Coven of Chaos, la serie introdurrà il figlio e l'amante di Agatha?

In attesa di notizie maggiormente approfondite sul progetto, una delle ultime novità che riguardano Agatha: Coven of Chaos, una delle prossime serie tv MCU con protagonista l'attrice Kathryn Hahn nel ruolo di Agatha, è l'introduzione di un personaggio estremamente legato alla strega protagonista del ciclo di episodi.

I fan sono impazienti e Kathryn Hahn ha definito la serie Agatha 'deliziosa'. In base a quanto riportato da The Cosmic Circus, Disney+ ha deciso d'includere nella serie anche Nicholas Scratch, il figlio di Agatha Harkness, dotato di grandi poteri magici. Al momento non ci sono dettagli sulla trama che circolerà intorno al personaggio di Nicholas e soprattutto manca la conferma della sua presenza da parte di Disney e Marvel.



Nei fumetti Nicholas organizzò una rivolta contro sua madre Agatha, cercando di farla cacciare dalla cittadina di New Salem, un tentativo sventato dai Fantastici Quattro, mentre gli abitanti lo bandirono nella Dimensione Oscura. Tornò diverse volte nel corso dei racconti, spingendo Agatha a rinunciare a suo figlio e togliergli i poteri magici.



Ma non è tutto. Sempre secondo The Cosmic Circus Agatha Harkness avrà una relazione con il personaggio interpretato da Aubrey Plaza, che farà parte del cast della prima stagione. Nel caso questo dettaglio venisse confermato, sarebbe il primo caso di un personaggio principale MCU facente parte della comunità LGBTQ+.

In attesa dell'uscita, scoprite se in Agatha: Coven of Chaos ci sarà anche Elizabeth Olsen.