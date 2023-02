Agatha: Coven of Chaos, la serie Marvel sarà rinviata a causa di problemi di scrittura?

Quello di Kathryn Hahn è diventato rapidamente uno dei personaggi più amati della Fase 4, nonostante fosse il villain di WandaVision. Alla fine del 2021, Jac Schaeffer aveva annunciato lo sviluppo dello spin-off Agatha: Coven of Chaos e al Comic-Con Kevin Feige aveva rivelato lo show era previsto per la fine del 2023/inizio 2024. Ma non è più così.

Mentre le riprese di Agatha: Coven of Chaos sono attualmente in corso, pare che l'uscita dello show dei Marvel Studios sarà rinviata a data da destinarsi. Lo ha rivelato il noto insider KC Walsh, il quale fa riferimenti a non meglio specificati "problemi relativi alla storia".

Nonostante il ritardo, però, non c'è nulla da temere in quanto il progetto non verrà tolto dalla prossima programmazione dei Marvel Studios. Sembra che la serie introdurrà Billy Kaplan, alias Wiccan, nel MCU e, data la spinta verso quella che diventerà la prima iterazione cinematografica dei Giovani Vendicatori nel MCU (Young Avengers) e il ruolo di primo piano di Wiccan nel team, il progetto è probabilmente tra quelli prioritari per i Marvel Studios.

Originariamente intitolato Agatha: House of Harkness, la serie ha subito un restyling del titolo e il nuovo titolo è stato annunciato durante il panel della Marvel al Comic-Con di San Diego del 2022. La serie è ancora nelle prime fasi di produzione, con le riprese appena iniziate, e quindi non si può dire molto sulla data di uscita. Se il rinvio dovesse essere confermato, non la vedremo prima del 2024.

Come la maggior parte delle proprietà Marvel, il team di Coven of Chaos ha mantenuto un riserbo sui personaggi che faranno parte del cast della serie. Tuttavia, nelle ultime settimane è stata confermata una sfilza di new entry che condivideranno lo schermo con la Hahn. Uno di questi nuovi membri del cast è la star di Heartstopper Joe Locke, una scelta di casting che ha scatenato le speculazioni dei fan. Anche se il suo ruolo nello show non è stato rivelato, molti fan hanno ipotizzato che potrebbe interpretare una versione più adulta del figlio di Wanda, Billy.