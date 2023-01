Agatha: Coven of Chaos che succede? La serie Marvel cambia ancora titolo?

Sembra sia ormai tutto pronto per l'inizio delle riprese di Agatha: Coven of Chaos, serie spin-off di WandaVision che avrà al centro la strega interpretata nel Marvel Cinematic Universe da Kathryn Hahn. Precedentemente intitolata Agatha: House of Harkness, da una nuova foto trapelata proprio dal set, sembra che lo show abbia ora un nuovo titolo.

L'attore di Agatha: Coven of Chaos, Joe Locke, ha condiviso sulle sue storie di Instagram una foto del set della serie, che lascia intendere un possibile cambio di titolo dello show in Agnes of Westview.

Quest'ultimo aggiornamento è molto interessante, dato che ultimamente non si era mai parlato di un nuovo titolo per la serie, dopo il precedente cambio di titolo dall'originale Agatha: House of Harkness. Il possibile nuovo titolo avrebbe pienamente senso, perché porta direttamente al punto in cui dovrebbe iniziare la serie, con Agatha intrappolata a Westview pensando di essere Agnes. Se la serie dovesse effettivamente cambiare titolo, non sarebbe così inverosimile ipotizzare che lo show potrebbe dedicare più tempo di quanto si pensasse all'ambientazione in cui abbiamo visto le storie di WandaVision.

Che il titolo della serie guidata dalla Hahn sia Agatha: Coven of Chaos o Agnes of Westview, la serie è pronta ad aprire in grande stile l'angolo magico del Marvel Cinematic Universe. Dato il titolo attuale della serie, le voci che circolano sul progetto affermano che alcuni attori della serie faranno parte della congrega di streghe di Agatha. Il casting della serie ha portato all'ingresso di nuovi nomi in questo universo narrativo, con un cast stellare che comprende new entry come Joe Locke (che si dice interpreterà una wiccan), Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata, Patti LuPone, Miles Gutierrez-Riley e Okwui Okpokwasili in ruoli non rivelati.

Insieme alla Hahn tornerà da WandaVision anche Debra Jo Rupp nel ruolo della signora Hart, Emma Caulfield Ford nel ruolo di Dottie, Kate Forbes nel ruolo della madre di Agatha, Evanora Harkness.