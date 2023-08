Agatha: Coven of Chaos, svelato il numero di episodi della serie Marvel?

Agatha Coven of Chaos è uno dei prodotti Marvel più attesi, grazie alla sua natura di spin-off di WandaVision. Dopo alcune notizie trapelate riguardo cast e inizio della produzione, sono stati svelati il preciso numero di episodi del quale sarà composta la serie.

Mentre si è iniziato a parlare della possibilità di vedere Mephisto in Agatha Coven of Chaos, i fan continuano ad essere molto curiosi sul tipo di storia che potrebbe esplorare la serie. Nei fumetti, il personaggio è noto per essere invischiato nel mondo dell'esoterismo e dai viaggi del tempo. Questo potrebbe rendere Agatha un personaggio cruciale per la storia di Wanda e per il futuro di quel lato del mondo Marvel che ormai è legato profondamente al mondo della magia e della stregoneria.

Secondo quanto trapelato, la serie dovrebbe avere ben 9 episodi, diventando uno dei prodotti Marvel seriali con più puntate per uno show Disney+. Sembrava che WandaVision e She-Hulk potessero mantenere il record di serie con il numero più alto di episodi. In realtà questo confermerebbe una dichiarazione trapelata che parlerebbe addirittura di "nove sceneggiature" differenti per ogni puntata.

Per Agatha Coven of Chaos sembra che la Marvel si stia preparando a grandissimi cambiamenti per il personaggio che il pubblico ha incontrato per la prima volta in WandaVision. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!