Agatha: Cover of Chaos, svelato il ruolo di Aubrey Plaza? Ecco chi potrebbe interpretare!

Dopo che Aubrey Plaza ha elogiato Agatha: Coven of Chaos, scopriamo quale sarà il ruolo dell'attrice di Parks and Recreation, Legion e The White Lotus nella nuova serie Marvel: Rio Vidal, considerata la "prima Strega Verde".

A rivelare la notizia è il noto insider CanWeGetSomeToast. "Andiamo, sveliamo il personaggio di Aubrey Plaza in #AgathaCovenOfChaos..." scrive su Twitter. "Lei sarà... Rio Vidal! La PRIMA Strega Verde ed ex di Agatha" conclude, per poi aggiungere l'emoji di una donna con le braccia incrociate e di due cuori, verde il primo, viola il secondo.

Nel cast figureranno anche attori del calibro di Kathryn Hahn (Agatha Harkness), Debra Jo Rupp (Sharon Davis) e Patti LuPone (Lilia Caldreau). Ideata da Hac Schaeffet, Agatha: Cover of Chaos è uno spin-off di WandaVision e sarà presentato in anteprima su Dinsey+ nel 2024, per un totale di nove episodi; di conseguenza, rienterà nella Fase Cinque dell'MCU.

Era il maggio 2019 quando Scaheffer firmò un accordo televisivo con Marvel Studios e 20th Television, dopodiché la serie è stata annunciata in occasione del Disney+ Day nel novembre 2021. Quanto alle riprese, sono iniziate il 17 gennaio 2023 in Atlanta, Georgia, per poi concludersi il 28 maggio 2023 nonostante l'inizio dello sciopero WGA.

Ma le sorprese non terminano qui: Elizabeht Olsen di Agatha: Coven of Chaos vuole recitare con Aubrey Plaza: renunion in vista? Di certo, la qualità di WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci lascia ben sperare sulla qualità del nuovo prodotto MCU, soprattutto considerando la promessa di un'atmosfera "dark comedy".