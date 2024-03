Agatha: Darkhold Diares, incredibile: la serie cambia titolo ancora una volta!

In effetti, qualche giorno fa Kathryn Hahn ci aveva avvertito affermando che Agatha: Darkhold Diares sarebbe stata una sorpresa per i fan di WandaVision; in effetti, la notizia diffusa nelle ultime ore ha lasciato stupefatti gli spettatori curiosi del nuovo progetto.

I più attenti, infatti, avranno di certo notato una caratteristica alquanto rara del nuovo show: l'estrema mutevolezza del proprio titolo! In origine fu Agatha: House of Harkness; questo, infatti, il nome dello show reso pubblico al suo annuncio nel 2021. Solo un anno dopo, il primo cambiamento, con il passaggio ad Agatha: Coven of Chaos.

Anno nuovo, titolo nuovo: nel 2023, il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe si sarebbe dovuto chiamare Agatha: Darkhold Diaries, citando il mistico artefatto presente già nella serie madre WandaVision. Ebbene, la lapalissiana confusione dei creativi dei Marvel Studios in merito al sottotitolo è stata, a quanto pare, risolta nel più facile e minimalista dei modi: omettendolo. Stando al sito web ufficiale della Disney, la serie televisiva si intitolerà semplicemente Agatha. La grafica del logo è pressoché identica alla precedente ma snellita delle parole Darkhold Diares.

Manca poco alla conclusione dei lavori per Agatha, come rivelato dalla stessa star Kathryn Hahn, ma i dettagli della trama rimangono ancora avvolti nel mistero. Cercando di ricomporre il quadro generale, si potrebbe ipotizzare la liberazione di Agatha Harkness dall'incantesimo di Scarlet Witch e la relativa ricerca al fine di riacquisire i propri poteri perduti.

La speranza del pubblico è che le costanti, annuali revisioni al titolo dello show non siano sinonimo di un complessivo stato di sbandamento ed incertezza, il quale minerebbe il risultato finale del progetto. Non ci resta, dunque, che attendere armati di fiducia e buone speranze.

